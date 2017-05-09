“المواطن” تكشف تفاصيل ساعة الأكشن وتهديد مصريّ بتفجير طائرة #ناس

المواطن ـ زياد النفيعي ـ الرياض

كشفت مصادر “المواطن” تفاصيل حادثة التهديد بتفجير طائرة “ناس” التي انطلقت من جدة، متّجهة إلى القاهرة، حيث افتعل أحد الركاب أزمة بغية تنفيذ طلبه غير المنطقي.

وأوضحت مصادر “المواطن“، أنَّ الراكب، الذي أدّى مناسك العمرة في المملكة واتّجه إلى مصر على متن إحدى رحلات طيران ناس، طالب بشيء غير منطقي، ما حدا بالمضيفين إلى رفض طلبه، الأمر الذي استثاره، ودفعه إلى ارتكاب حماقة التهديد بتفجير الطائرة”.

وأكّدت المصادر الخاصة، اليوم الثلاثاء، أنَّ “قائد الطائرة اتّخذ الإجراءات اللازمة، وأخطر السلطات المصرية، قبل الهبوط في القاهرة”، مشيرة إلى أنَّ “الشرطة المصرية ألقت القبض على الراكب المتهوّر، وفتّشت الطائرة بحثًا عن المتفجرات المزعومة، إلا أنّها لم تجد شيئًا لتعود الطائرة بسلام إلى المملكة العربية السعودية، مواصلة جدول رحلاتها”.

يذكر أنَّ وسائل إعلام مصرية، أوضحت أنّ مطار القاهرة الدولي شهد، مساء اليوم الثلاثاء، إعلان حالة الطوارئ، وذلك بعد إبلاغ راكب بتفجير طائرة ناس الآتية من جدة، مؤكّدة إلقاء القبض عليه فور هبوط الرحلة بسلام، وتسليمه إلى إحدى الجهات الأمنية للتحقيق معه.

وقالت: “تلقى برج المراقبة في المطار إشارة من قائد طائرة فلاي ناس، يطلب استدعاء الشرطة بسبب تهديد راكب مصري بتفجير الطائرة، وعلى الفور أسرعت سيارات الإسعاف والمطافئ إلى موقع 17 على المهبط”.

وأضافت: “تم السماح بهبوط الطائرة وصعدت سلطات الأمن إلى الطائرة، وتمت السيطرة على الراكب، وتسليمه إلى إحدى الجهات الأمنية للتحقيق معه، كما تولى فريق من المباحث سؤال طاقم الطائرة والركاب لكشف الواقعة”.