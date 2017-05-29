المواطن - جدة:

اشتعلت النيران في مقدمة طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية، بعد أن امتدت إليها من معدة متهالكة كانت متوقفة بالقرب منها.

وتداول مغردون مقطع فيديو يظهر احتراق معدة تابعة للخدمات الأرضية بمطار الملك عبدالعزيز بجدة ظهر اليوم، ومن ثم انتقال النيران إلى مقدمة الطائرة طراز A320.

وأضاف المغردون أن فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق قبل امتداده للمناطق المجاورة، فيما فتح المطار تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث. ولم يصدر بيان رسمي حتى الآن من الدفاع المدني أو الخطوط السعودية حول تفاصيل الحادث. وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقًا حال ورودها.