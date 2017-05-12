بعد انتشار مقطع تمزيق الكتب .. العيسى يُعفى قائد مدرسة بتبوك

المواطن - محمد عامر

وجه وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى بإعفاء قائد مدرسة في تبوك بعد انتشار مقطع يظهر تمزيق بعض الطلبة لكتبهم المدرسية في الشاع .

وشمل توجيه الوزير العيسى بعد الإطلاع على تقرير أعده مدير عام تعليم منطقة تبوك باستكمال التحقيق في أسباب ضعف الإشراف والمتابعة من المسؤولين والمشرفين بالمدرسة .

كما تضمن التوجيه تشكيل لجنة تربوية برئاسة وكيل الوزارة للتعليم الدكتور نياف الجابري لدراسة سلوكيات تمزيق الكتب لدى الطلاب خلال فترة الاختبارات ووضع حلول جذرية لها ورفع توصياتها خلال اسبوعين من تاريخه .