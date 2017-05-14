ملك الصحافة تركي السديري في ذمة الله

المواطن - شريف النشمي

نعت مؤسسة اليمامة الصحفية الأستاذ القدير تركي بن عبدالله السديري رئيس تحرير جريدة الرياض الأسبق والذي انتقل إلى رحمة الله صباح اليوم الأحد عن عمر ناهز الـ 75 عاما .

تركي بن عبدالله ناصر السديري ولد سنة 1363 هـ بمدينة الغاط التابعة لمنطقة الرياض و تلقى تعليمه بمدينة الرياض ، عمل كرئيس تحرير لجريدة الرياض منذ عام 1394 وحتى قبول استقالته بتاريخ 16 شوال 1436 لمدة 41 سنة أطلق عليه لقب “ملك الصحافة” الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز آل سعود .

أسرة تحرير “المواطن” تعزي في وفاة السديري سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته .