2017-05-25 saad الرئيسيةالسعودية اليوم تعذر رؤية هلال شهر رمضان في حوطة سدير تعذر رؤية هلال شهر رمضان في حوطة سدير 2017/05/25 الساعة 6:48 مساءً - فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم 3295 2 طباعة المواطن - حوطة سدير أعلنت لجنة الترائي في حوطة سدير تعذر رؤية هلال شهر رمضان المبارك، ليكون غداً الجمعة هو المتمم للثلاثين من شهر شعبان، فيما سيكون السبت أول أيام رمضان. “المواطن” ستوافيكم بعد قليل بتفاصيل الإعلان الرسمي "> المزيد من الاخبار المتعلقة : تيوب المواطن فيديو مروع.. طفل مصري يتصارع مع كلب مفترس وينطحه برأسه شاهد.. مجهولون يتعمدون إشعال النار في مساجد ببريطانيا شاهد.. مطاردة مثيرة لشاحنة على طريق سريع تنتهي بكارثة شاهد.. تخبط شاحنة على الطريق يتسبب في حادث مروع شاهد.. لحظة سقوط صندوق حديد على شخص الرياضة العالمية مهاجم يوفنتوس يُمدد عقده حتى 2020 الإعلان رسميا عن رحيل ثلاثي مانشستر سيتي سامباولي يصل لقيادة الأرجنتين نجم برشلونة يُفكر في الرحيل! بوغبا: حصلنا على جائزة كبيرة.. وحققنا هدف الموسم فيسبوك