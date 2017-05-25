تعذر رؤية هلال شهر رمضان في حوطة سدير

تعذر رؤية هلال شهر رمضان في حوطة سدير

2017/05/25
الساعة 6:48 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - حوطة سدير
أعلنت لجنة الترائي في حوطة سدير تعذر رؤية هلال شهر رمضان المبارك، ليكون غداً الجمعة هو المتمم للثلاثين من شهر شعبان، فيما سيكون السبت أول أيام رمضان.
المواطن” ستوافيكم بعد قليل بتفاصيل الإعلان الرسمي

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