تعذر رؤية هلال شهر رمضان في حوطة سدير

أعلنت لجنة الترائي في حوطة سدير تعذر رؤية هلال شهر رمضان المبارك، ليكون غداً الجمعة هو المتمم للثلاثين من شهر شعبان، فيما سيكون السبت أول أيام رمضان.

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