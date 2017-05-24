قطر تزعم وجود مؤامرة عليها وتسحب سفراءها من السعودية ومصر والإمارات والبحرين والكويت #تصريحات_تميم

المواطن ـ رقية الأحمد:

أعلنت وكالة الأنباء القطرية الرسمية، أنَّ الدولة، قررت سحب السفراء من المملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والكويت، والبحرين.

ونقلاً عن وزير خارجية الدولة القطرية، زعمت الدوحة أنَّ هناك مؤامرة من هذه الدول لـ”تشويه” سمعة قطر، ما دفع إلى اتّخاذ سحب السفراء، وطلب عودتهم إلى بلادهم خلال 24 ساعة.

وأعلن أنَّ أمير قطر تميم آل ثاني، سيجري مؤتمرًا صحافيًا بعد ساعتين، لكشف تفاصيل المؤامرة.

ويأتي هذا ليؤكّد أنَّ تصريحات تميم التي أشعلت الشارع العربي، جاءت منه شخصيًا، وليست محض اختراق لواكالة الأنباء، كما حاولوا الزعم قبلها.