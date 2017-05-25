عاجل .. هنا أسماء المرشحين والمرشحات على وظائف جامعة الحدود الشمالية

المواطن - شريف النشمي - رفحاء:

أعلنت جامعة الحدود الشمالية أسماء المرشحين والمرشحات، في المسابقة الوظيفية لوظائفها الإدارية والفنية، فيما سيتم إجراء المقابلات الشخصية يومي الاثنين والثلاثاء، المقبلين.

وأوضحت جامعة الحدود الشمالية أنه لمعرفة النتيجة وأسماء المرشحين والمرشحات للمقابلات الشخصية وموعـد المـقـابـلة يمـكـن الـدخـول علـى أيـقـونـة التـوظـيـف بموقع الجامعة الإلكتروني ( هنا ).

صرح بذلك المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور مفضي بن رطيان الشراري، الذي أهاب بجميع المرشحين والمرشحات لدخول المقابلة الشخصية طباعة استمارة المقابلة من موقع الجامعة وإحضار الهوية الوطنية وأصول المؤهلات والخبرات مع صور لها في ملف خاص، والحضور قبل موعد المقابلة الشخصية بساعة على الأقل.

وأشار إلى أن على الرجال الحضور إلى مقر الجامعة بمبنى الإدارة العليا في مدينة عرعر بالنسبة لجميع الوظائف، أما النساء فستكون مقابلة وظائف الجامعة النسائية في مدينة عرعر بمقر مجمع كلية التربية والآداب للبنات، فيما ستكون مقابلة وظائف النساء في فرعيها بمحافظة رفحاء والعويقلية بلجنة موحدة في مجمع كليات البنات بمحافظة رفحاء.

ولفت إلى أن مقابلة المرشحات على الوظائف النسائية لفرع الجامعة بمحافظة طريف ستكون بمقر كلية العلوم والآداب للبنات بالمحافظة، علماً بأن من يتخلف عن موعد المقابلة الشخصية سوف يسقط حقه في الترشيح على الوظيفة.

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