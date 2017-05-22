هنا رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية عبر موقع نظام نور noor

المواطن - شريف النشمي - الرياض

أعلنت وزارة التعليم أنها فعلت خدمة الاستعلام عن نتائج الطلاب والطلبات من خلال رقم الهوية فقط دون الحاجة إلى التسجيل عند الساعة الرابعة عصرًا، وذلك استجابة لرغبات الطلاب والطالبات.

وتعتبر خدمة الدخول على موقع نظام نور من خلال اسم المستخدم وكلمة السر أكثر خصوصية من خدمة رابط الاستعلام برقم الهوية، حيث تمكن الأخيرة كل من يمتلك رقم الهوية من معرفة نتائج الطالب والطالبة، ويضطر الكثير من الطلاب أو الطالبات إلى اللجوء إلى رابط الاستعلام برقم الهوية بسبب فقدان الأرقام الخاصة بدخول نظام نور ومشاكل استرداد كلمة السر.

ورصدت ” المواطن ” خلال الأسبوع الماضي طلبات كثيرة من الطلاب والطالبات على رابط الاستعلام برقم الهوية مما جعل بعض المواقع تنشر روابط مشبوهة بعناوين تدل على وجود رابط للاستعلام عن نتائج الطلاب والطالبات عبر رقم الهوية أو السجل المدني.

وحذر الكثير من التقنيين من الانسياق وراء هذه الروابط، داعين إلى عدم التعامل معها.

ويمكن الدخول إلى خدمة الاستعلام برقم الهوية من خلال الدخول على الرابط التالي من هنا :