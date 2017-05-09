قبل حلول رمضان.. إغلاق 10 محلات تبيع مواد غير صالحة في الداير بني مالك‎

المواطن - جازان

واصلت بلدية محافظة الداير بني مالك بمنطقة جازان، اليوم، جولاتها على المحلات الخاضعة لاشتراطات صحة البيئة وتكثيف الجهود قبل حلول شهر رمضان المبارك.

وأوضح رئيس بلدية المحافظة، المهندس غصاب بن نايف العتيبي، أن الجولات نتج عنها مصادرة ما يزيد على أكثر من 60 كيلوجرامًا من الكبد واللحوم الفاسدة، وما يزيد عن 400 كيلوجرام من الأرز، إضافة إلى 32 كيلوجرامًا من بودرة الحليب، إلى جانب حلويات ومواد غذائية منتهية الصلاحية، وإغلاق 10 محلات تجارية تبيع مواد غير صالحة للاستخدام الآدمي، وتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق جميع المنشآت المخالفة.

وشدد على أن البلدية لن تتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات بحق كل من يتهاون في تطبيق اشتراطات صحة البيئة، داعيًا جميع المواطنين إلى التعاون والتفاعل مع البلدية بالإبلاغ عن أي مخالفة من شأنها الإضرار بالصحة العامة.