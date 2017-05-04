قصة عجيبة.. خطأ يخلي منزل مواطن بحكم قضائي

المواطن - وليد الفهمي - جدة

قصة عجيبة تعرض لها المواطن حسين أحمد غنيم تسببت في تحويل سعادته إلى تعاسة، وتهدد بطرده وعائلته من المنزل الذي أنفق عليه كل ما يملك.

وأوضح غنيم لـ”المواطن” بنبرة قهر وحزن أنه اشترى في عام 1429هـ قطعة أرض في أبحر الجنوبية بصك موثق وكروكي وتصريح بناء من قبل أمانة جدة، ولم يكن يدر بخلده أن تلك الأرض التي منحت له مملوكة لشخص آخر.

وأضاف أنفقت على بناء المنزل مليوني وربع المليون ريال، وفوجئت برفع دعوى ضدي “إتلاف للممتلكات” من قبل شخص آخر منحت له نفس الأرض بصك هو الأخر موثق”، -تحتفظ “المواطن” باسمه-.

وتابع قائلا: “بعد عدد من السنوات ومن المراجعات شبه اليومية لوزارة العدل وأمانة محافظة جدة التي أوقعتني في ذلك الخطأ بازدواجية العمل حكم علي بمغادر المنزل وجعله مهجوراً الآن، وتعويضي بأرض تبعد ما يقارب 80 كم عن جدة وتحديداً ثول، لم تتعد قيمتها السوقية 150.000 ألف ريال بمنطقة تفتقر لأدنى مقومات الحياة والعيش، مؤكداً أنه يسكن الآن في شقة للإيجار بعدما كان ببيته ملكاً له.

وطالب غنيم في ختام قصته الحزينة بتدخل عاجل من قبل وزير العدل والجهات المعنية والوقوف معه وإنصافه من الخطأ الذي لم يكن له يد فيه.