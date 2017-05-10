كلّية الاتّصالات والمعلومات في الرياض ترفد سوق العمل بـ 221 مختصًا

المواطن ـ الرياض:

رفدت كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض، تحت رعاية عميدها الدكتور صالح بن ناصر العندس، سوق العمل في المملكة، بـ 221 خريجًا، هم طلاب الدفعتين 44 و45.

ويعزز الخرّيجون سوق العمل في تخصصات:

إدارة أنظمة الشبكات 42 خريجًا الشبكات 77 خريجًا البرمجيات 7 خريجين الاتصالات 62 خريجًا التربية الخاصة 17 خريجًا بكالوريوس تخصص تقنية الشبكات 16 خريجًا.

وخضع الخريجون، على مدار عامين ونصف متتالين، بواقع أكثر من 75 ساعة تدريبية نظرية وعملية، إلى التدريب على أهم التقنيات الحديثة في العملية الاتصالية والدعم الفني وبناء وبرمجة الشبكات.

وأوضح وكيل الكلية لشؤون المتدربين المهندس مدلج بن إبراهيم المدلج، أنَّ حفل الخريجين لعام 1437-1438هـ، يقام الخميس 15/08/1438هـ الساعة 9:30 صباحًا، على مسرح الكلية، بغية تكريم المتفوقين منهم، والحاصلين على جوائز التفوق العلمي ومراتب الشرف، والحاصلين على جوائز الأنشطة خلال العام الجاري.

وأشار إلى أنّه “سيتخلل الحفل كلمة لعميد الكلية وكلمة الخريجين ومسيرة الخريجين ومشاهد مسرحية وتقارير عن الأنشطة وفي الختام تكريم المتدربين”.

وأعرب وكيل شؤون المتدربين عن سروره بهذه المناسبة التي يحتفى فيها بالخريجين، ووجه دعوة عامة لجميع منسوبي ومتدربي الكلية لحضور هذه المناسبة لمشاركة الخريجين فرحتهم، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح.