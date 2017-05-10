متعب بن عبدالله لخريجي الدفعة 14 من جامعة العلوم الصحية: على عاتقكم تقع مسؤولية تحقيق الرؤية

المواطن ـ الرياض:

أكّد وزير الحرس الوطني، صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله، دور حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في دعم المسيرة التعليميّة والصحية في المملكة، مشيرًا إلى أنَّ جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحيّة، تخرّج سنويًا، الكفاءات المتميزة القادرة على تحقيق رؤيته – حفظه الله- في تحقيق الخدمات الصحية المناسبة لكل المواطنين.

جاء ذلك خلال رعاية سموّه، حفل تخريج طلاب الدفعة الرابعة عشر، من الجامعة، للعام الأكاديمي 1437/1438هـ(2017م)، اليوم الأربعاء، في مركز المؤتمرات بالمدينة الجامعية بالرياض، والذي نقل عبر البث المباشر في جدة والأحساء.

ولدى وصول سموه لمقر الحفل استقبله المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بالحرس الوطني، مدير جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي، وسعادة الدكتور سعد المحرج مدير عام إدارة الشؤون الطبية، ووكيل الجامعة للشؤون التعليمية الأستاذ الدكتور يوسف العيسى، ووكلاء وعمداء الكليات، ثم عزف السلام الملكي.

واستهلّت فعاليات الحفل، بآيات من الذكر الحكيم، ثم النشيد الوطني، تلته مسيرة لـ 500 خريج على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا والمنح بكليات الرياض وجدة والأحساء.

وأعرب الطالب عامر القحطاني، في كلمة الخريجين، عن شكره لراعي الحفل سمو الأمير متعب بن عبدالله، على مشاركته أبنائه الخريجين فرحتهم، ولمدير الجامعة والوكلاء والعمداء وجميع أعضاء هيئة التدريس على دعمهم وتوفيرهم البيئة التعليمية المناسبة لهم.

من جهته، تطرق مدير الجامعة الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي، في كلمة له، إلى النقلة الكبيرة التي تشهدها القطاعات الصحية والتعليمية والبحثية والتقنية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله-.

وأشار إلى أنَّ “الجامعة مستمرة في تحقيق النجاحات والامتيازات، عبر تجاوزها المستوى الوطني المستهدف في نسبة أعضاء هيئة التدريس حاملي المؤهلات الأكاديمية، وتجاوز المستوى الوطني المستهدف في نسبة طلاب الدراسات العليا، وتحقيقها النسبة الأفضل بين الجامعات بالمملكة في نسبة الطلاب لهيئة التدريس.

وأبرز أنَّه “تميزت الجامعة بارتفاع معدل رضا الطلاب عن الإرشاد المهني والأكاديمي المقدم لهم، بما يعكس اهتمام الجامعة بمشاركة طلابها في التدريب السريري”.

وأضاف “الجامعة تحتفل اليوم بتخريج 500 طالب، منهم 146 بالدارسات العليا، و346 بالكالوريوس، و 8 طلاب من خريجي المنح”، مبيّنًا أنَّ “طموح الجامعة هو سد الحاجة في القطاع الصحي بالمملكة من خلال الأيدي الوطنية المدربة، وكذلك تحقيق التوطين في الوظائف والاكتفاء الذاتي”.

وقدم مدير الجامعة، في ختام كلمته، الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله على تشريفه ورعايته للحفل، كما قدم معاليه باسم الجامعة ومنسوبيها شكره لمعالي الدكتور أحمد بن محمد العيسى وزير التعليم، على ما تلقاه الجامعة من دعم فتح لها أبواب التميز والنجاح، ومن ثم تحقيقها لأعلى درجات درجات المهنية الأكاديمية في الأداء والمخرجات، كما هنأ الطلاب الخريجين وأهاليهم.

إثر ذلك، هنّأ راعي الحفل سمو وزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبدالله أبناءه الخريجين على إنجازهم، وآبائهم وأمهاتهم، على ما بذلوه من جهد في دعمهم خلال مسيرتهم التعليمية بالجامعة، مؤكّداً على دور حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في دعم المسيرة التعليمية والصحية في المملكة.

وأشار سموه إلى أنَّ “الجامعة وفي كل عام تخرج تلك الكفاءات المتميزة القادرة على تحقيق رؤيته – حفظه الله- في تحقيق الخدمات الصحية المناسبة لكل المواطنين”.

وفي نهاية الحفل، سلّم وزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبدالله، جائزة الطالب المثالي للطالب عبدالرحمن العنزي، كما طلب سموه من آباء الخريجين الصعود للمسرح، لتسلم الشهادات مع أبنائهم.