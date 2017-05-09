مقتل القيادي الانقلابي سليم الفيشي والجيش اليمني يتقدم نحو الخزان

المواطن - واس

استعاد الجيش الوطني اليمني بمحافظة تعز جنوب غرب اليمن تبة الخزان، إثر مواجهات عنيفة مع مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية قتل على إثرها خمسة من المليشيا بينهم القائد الميداني سليم الفيشي، وجرح عشرات آخرين.

وأكد مصدر عسكري بمحور محافظة تعز في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أنّ الجيش الوطني نفذ هجومًا معاكسًا، استهدف مواقع المليشيا بعد تصدي الجيش لهجوم عنيف، فيما تمكن اللواء 35 واللواء 17، من تكبيد المليشيا خسائر فادحة، وتطهير العديد من الأماكن وفي مقدمتها تبة الخزان في منطقة الجنان المطلة على منطقة الكدحة والرحبة غربي تعز.

وأضاف أنّ قيادة المحور عززت برتل من الآليات العسكرية إلى جبهة الكدحة في إطار عملية عسكرية لتطهير الكدحة والمناطق المحيطة وصولاً إلى قطع الخط الرئيسي الذي يربط تعز بالمخاء والحديدة.

وفي ذات السياق قصفت بوارج التحالف العربي تجمعات للمليشيا الانقلابية في جبهة الهاملي موزع بين مواتير الكهرباء ومحطة ثابت أفندي بجسر رسيان، وكبدتهم خسائر في الأرواح والمعدات.