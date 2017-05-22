من هنا.. التشكيلة الرسمية| الأهلي السعودي X الأهلي الإماراتي

المواطن ـ محمد سلام

استقر المدرب السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للنادي الأهلي، على تشكيلته التي سيخوض بها مباراة الأهلي الإماراتي مساء اليوم الإثنين، في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا، وذلك في تمام الساعة 20.45 على ملعب الجوهرة المشعة بجدة.

ويلعب الأهلي اللقاء بتشكيلة تضم: “ياسر المسيليم – محمد عبدالشافي – معتز هوساوي – سعد الأمير – سعيد المولد – وليد باخشوين – تيسير الجاسم – حسين المقهوي – فيتفا – عبدالفتاح عسيري – سلمان المؤشر.

فيما جاءت تشكيلة الأهلي الإماراتي: “ماجد – سالمين – هيكل – صنقور – عباس – خميس – الفردان – الحمادي – ريبيرو – سعيد – ديوب”.

هذا وجاء تأهل الأهلي لهذا الدور بعد أن حل وصيفاً في المجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة، أما الأهلي الإماراتي فتأهل بعد أن تصدر المجموعة الأولى برصيد 11 نقطة.