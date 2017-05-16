موظفون يطالبون مجددًا بـ #إجازه_يومين_للقطاع_الخاص

المواطن - سعد البحيري

طالب عدد من موظفي القطاع الخاص بمنحهم إجازة يومين كل أسبوع؛ باعتباره أحد حقوق الموظف المعززة لولائه.

واستنكر المواطنون إجحاف الشركات وتجاهلها حقوق الموظف وبحثها عن مصالحها الخاصة فقط.

وأطلق المغردون وسمًا على موقع تويتر بعنوان “إجازة يومين للقطاع الخاص”، طالبوا فيه بأن يتم الاستجابة لمطالبهم والاستماع لها.

وأشار المغردون أن إجازة اليومين للقطاع الخاص تحقق المزيد من المنافع للموظف وصاحب العمل، داعين إلى المساواة مع موظفي القطاع الحكومي في هذا الشأن.

وأشار الموظفون إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عليها الدور الأكبر في خلق بيئة عمل مناسبة في القطاع الخاص من خلال تحديد ساعات العمل الأسبوعية وإعادة النظر في رواتب موظفي القطاع الخاص المتدنية مقارنة برواتب القطاع الحكومي.

ولفت المغردون إلى أن ظروف العمل غير المناسبة في القطاع الخاص تجعل الشباب السعودي يحجم عن العمل، الأمر الذي يفاقم مشكلة البطالة ويرهق ميزانية الدولة من خلال البحث عن فرص في القطاع الحكومي في الوقت الذي يمكن تلافي ذلك من خلال توفير ظروف عمل مناسبة في القطاع الخاص.