هذا ما حدث بعدما أعلنت وزارة التعليم حركة النقل الخارجي عبر رابط نظام نور

المواطن - سعد البحيري

إنها المرة الأولى التي تعلن فيها وزارة التعليم نتائج حركة النقل الخارجي عبر نظام نور لكن الانطباع السائد حتى الآن أن هناك مشكلة ما في الحركة تسببت في ارتباك المعلمين وتذمرهم وقلقهم من تغير النتائج المعلنة.

وشهد رابط نظام نور تدافعًا من المعلمين منذ ساعات الصباح بالرغم من أن الإعلان الرسمي عن حركة النقل الخارجي تم قبل ساعات قليلة، وفور الكشف عنها كانت ملاحظات المعلمين حول مشاكل في بعض الأرقام هي حديث الجميع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد تفاعلت وزارة التعليم مع ملاحظات المعلمين حول حركة النقل الخارجي في وقت قياسي، إذ أعلن متحدث وزارة التعليم مبارك العصيمي أنه سيتم مراجعة الملاحظات التي أبداها المعلمون متقدمًا بالشكر والتهنئة للجميع.

وأعادت تصريحات متحدث وزارة التعليم الهدوء إلى المعلمين الذين تفهموا الموقف، مؤكدين أن تأجيل فتح باب الاعتراض على الحركة حتى الأحد المقبل يأتي نتيجة لما شهدته حركة النقل الخارجي من تداخل في بعض الأرقام الخاصة بالرغبات.

وبعد دقائق قليلة من تصريحات متحدث وزارة التعليم، تعطل نظام نور أمام المعلمين والمعلمات الراغبين في الاستفسار عن نتائج حركة النقل الخارجي .

وأكد العديد من المعلمين والمعلمات عدم تمكنهم من الدخول على النظام للاستعلام عن نتائج حركة النقل الخارجي.

وأظهر موقع نظام نور رسالة أكد فيها: أنه سيكون هناك توقف في خدمات نطام نور وذلك من أجل أعمال التحديث والصيانة.

ونوهت وزارة التعليم أنه تم إيقاف عرض نتائج حركة النقل الخارجي على نظام نور نظرًا لوجود خلل تقني طارئ في عملية الاستعلام.

وقالت وزارة التعليم عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ”: نظراً لخلل تقني طارئ في الاستعلام، تم إيقاف عرض نتائج ⁧‫حركة النقل الخارجي‬⁩ مؤقتًا وسيتم فتح النظام قريباً.

وكان وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، قد كشف في وقت سابق اليوم، أن نسبة حركة النقل الخارجي لهذا العام بلغت 27‎% تحققت الرغبة الأولى لـ56 ‎%‎ منهم.

وأعلنت وزارة التعليم عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أنه تقدم إلى ⁧‫حركة النقل الخارجي‬⁩ نحو 84 ألف معلم ومعلمة، وبلغ عدد المنقولين 23219 بنسبة 27 % ومنهم 56 % على الرغبة الأولى.

ولمتابعة نتائج حركة النقل الخارجي يمكن زيارة رابط نظام نور بالضغط هنا