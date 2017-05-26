هذه تفاصيل مواعيد الدوام في رمضان والإجازات

المواطن- عبد الرحمن دياب

أكد حمد المنيف، المتحدث باسم وزارة الخدمة المدنية، أن دوام شهر رمضان المبارك، يبدأ من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثالثة من بعد الظهر.

وجاء ذلك ردًا من المنيف على تساؤل أحد مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أوضح متحدث الخدمة المدنية، أن الدوام في رمضان 5 ساعات يوميًا، على أن تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك يوم الثلاثاء الموافق 25/09/1438هـ، فيما يستأنف العمل بعد الإجازة يوم الأحد 8/10/1438هـ.

ودعا المنيف: “تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال وكل عام أنتم بخير”.