هنا .. موعد شهر رمضان بالميلادي وأعمار الهلال في مدن إسلاميّة عدّة

المواطن ـ رقية الأحمد:

يحلُّ شهر رمضان الكريم، السبت المقبل، بعد تعذّر رؤية الهلال اليوم الخميس، ليكون الجمعة هو المتمم لشهر شعبان، والسبت 27أيار/مايو 2017، هو غرّة شهر الصوم العظيم.

ويؤكّد خبراء الفلك، أنَّ وضع الهلال يوم الجمعة 26 أيار/مايو في بعض المدن العربية والإسلاميّة، سيكون كالتالي:

مكّة المكرّمة: يغيب القمر بعد 45 دقيقة من غروب الشمس، ويكون عمره 19 ساعة و39 دقيقة.

القاهرة: يغيب القمر بعد 45 دقيقة من غروب الشمس، ويكون عمره 20 ساعة و20 دقيقة.

أبو ظبي: يغيب القمر بعد 42 دقيقة من غروب الشمس، ويكون عمره 19 ساعة و3 دقائق.

جاكرتا: يغيب القمر بعد 40 دقيقة من غروب الشمس، ويكون عمره 15 ساعة و48 دقيقة.

عمّان: يغيب القمر بعد 43 دقيقة من غروب الشمس، ويكون عمره 20 ساعة و16 دقيقة.

الرباط: يغيب القمر بعد 50 دقيقة من غروب الشمس، ويكون عمره 22 ساعة و28 دقيقة.

وكانت المحكمة العليا، قد دعت إلى تحرّي هلال شهر رمضان الكريم، ومن المعروف أنَّ المحكمة تكتفي عند دخوله، بأخذ رؤية شاهد واحد فقط، بينما في خروجه تطلب الأخذ بشهادة رائيين.

ويستعين الراؤون، بأجهزة الرصد الفلكيّة، بغية التثبّت من الرؤية، إلا أنَّ رؤيا العين هي الأساس في الرؤية الشرعية، والتي تتطلب معها الخبرة في معرفة خريطة السماء.

وفي حالة ثبوت الرؤية فإن الشاهد يلزمه “ميقاتي” ليكشف مدة الرؤية التي استغرقتها فترة تحرّي رؤية الهلال، بينما يصف كل راءٍ، سواء في ورقة أو شفهيًا، ما رآه أمام القاضي، لاسيّما إذا كان شكل الهلال مستويًا أو منتصبًا أو منحرفًا، ويضيف لها وقت الرصد، ثم ينظر القاضي في تطابق الرؤية من خلال الاطلاع على الشهادات، ومن ثم ترفع الشهادات من مكان الرصد للمحكمة العليا، التي تتولى إعلان بدء الشهر.