واتساب يضيف ميزة جديدة لمستخدمي آيفون

المواطن - وكالات

بهدف توفير المزيد من الحماية لمعلومات المستخدمين، بدأ واتساب، في تطبيق ميزة التشفير للرسائل المحفوظة على خدمة iCloud في هواتف آيفون .

وتأتي هذه الخطوة بهدف حماية البيانات التي يتم حفظها على شبكات تخزين خارجية من القراصنة والمتطفلين.

وكان التطبيق أضاف سابقًا ميزة تشفير الرسائل في المحادثات التي تجري بين الأفراد وبعضهم البعض، من أجل الحفاظ على خصوصيتهم.

وأكدت الشركة أكثر من مرة أن الطريقة التي تتبعها تتميز بأن القائمين على واتساب أنفسهم لا يمكنهم فك تشفير الرسائل المتبادلة بين المستخدمين.