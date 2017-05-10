‏#وزاره_الصحه_تماطل_بالتحسين و”المواطن” تكشف التفاصيل

المواطن - عبدالعزيز العلي

طالب موظفو وزارة الصحة من وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، توجيه وكالة الوزارة للموارد البشرية بالإسراع في اعتماد محضر تحسين وضع الفئات الصحية، الذي أقر في الأسبوع الماضي، وحتى الآن لم يعتمد من قبل صاحب الصلاحية؛ بحجة فتح محضر التحسين لكافة من تقدم من شهر جمادى الأولى إلى الشهر الحالي، مما ينعكس على تأخير إعلان أسماء الموظفين المحسنين ممن هم على الكادر الصحي.

وأكد الموظفون في حديثهم لـ”المواطن” أن إدارة شؤون الموظفين بالوزارة قد أغلقت ملف التحسين لإصدار القرارات، لكن صدرت توجيهات بتأخير الأمر حتى إكمال كافة الملفات الموجودة لدى الإدارة؛ وبالتالي تأخير التحسين لوقت طويل؛ مما يضر الموظفين كون عدد منهم من المفترض تحسينهم في وقت سابق قبل ثلاثة أشهر من الآن مع الدفعة التي ظهرت وعددهم 500 موظف وموظفة، ولكن لأسباب غير مفهومة سقطت أسماؤهم من محاضر اللجان في حينه.

وعلقت مصادر مطلعة لـ”المواطن” أن الوزارة بصدد إعلان أسماء الموظفين المترقين من الفئات الصحية المختلفة في وقت قريب، وذلك بعد إعلان أسماء الموظفين المترقين ممن هم على وظائف إدارية.