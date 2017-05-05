وظائف شركة صدارة للكيميائيات الشاغرة .. التقديم من هنا

المواطن ـ خالد الأحمد:

أعلنت شركة صدارة للكيميائيات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر 8 وظائف هندسية وفنيّة وإدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس، وشهادة الدبلوم، وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة الجبيل.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف بمسمى:

مستشار فني إنتاج: درجة التقنية في الهندسة الميكانيكية، أو أي مجال هندسة ذي الصلة.

مهندس عمليات آلية: درجة البكالوريوس في أي مجال هندسة ذي الصلة.

مهندس الموثوقية الميكانيكية: درجة البكالوريوس في (الهندسة الكيميائية، أو الميكانيكية، أو الكهربائية).

فني تحليل عمليات: الدرجة الجامعية في (الكيمياء الصناعية، الهندسة، التكنولوجيا)، أو أي مجال ذي الصلة.

مشغل وحدة التحكم والأنظمة الآلية: شهادة دبلوم تقني في مجال ذي صلة.

أخصائي مواقع الخدمات اللوجستيات: درجة البكالوريوس في (الهندسة، أو إدارة سلسلة التوريد).

أخصائي مصادر المواد والخدمات: درجة البكالوريوس في (الهندسة، إدارة الأعمال، الإدارة)، أو أي المجالات ذات الصلة.

مهندس إنتاج: درجة البكالوريوس في (الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكهربائية)، أو أي مجال هندسة ذي الصلة.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 4 أيار/مايو 2017م.

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