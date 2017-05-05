وظائف شركة صدارة للكيميائيات الشاغرة .. التقديم من هنا

وظائف شركة صدارة للكيميائيات الشاغرة .. التقديم من هنا

2017/05/05
الساعة 11:50 صباحًا
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن ـ خالد الأحمد:
أعلنت شركة صدارة للكيميائيات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر 8 وظائف هندسية وفنيّة وإدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس، وشهادة الدبلوم، وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة الجبيل.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف بمسمى:
  • مستشار فني إنتاج: درجة التقنية في الهندسة الميكانيكية، أو أي مجال هندسة ذي الصلة.
  • مهندس عمليات آلية: درجة البكالوريوس في أي مجال هندسة ذي الصلة.
  • مهندس الموثوقية الميكانيكية: درجة البكالوريوس في (الهندسة الكيميائية، أو الميكانيكية، أو الكهربائية).
  • فني تحليل عمليات: الدرجة الجامعية في (الكيمياء الصناعية، الهندسة، التكنولوجيا)، أو أي مجال ذي الصلة.
  • مشغل وحدة التحكم والأنظمة الآلية: شهادة دبلوم تقني في مجال ذي صلة.
  • أخصائي مواقع الخدمات اللوجستيات: درجة البكالوريوس في (الهندسة، أو إدارة سلسلة التوريد).
  • أخصائي مصادر المواد والخدمات: درجة البكالوريوس في (الهندسة، إدارة الأعمال، الإدارة)، أو أي المجالات ذات الصلة.
  • مهندس إنتاج: درجة البكالوريوس في (الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكهربائية)، أو أي مجال هندسة ذي الصلة.
وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 4 أيار/مايو 2017م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، ادخل من هنا.


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