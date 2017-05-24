وكيل ثانوية بأبها يتلفظ على الطلاب أثناء إجراءات تسجيلهم!

المواطن - رائد القرفي - أبها

في بادرة غريبة من وكيل إحدى الثانويات الشهيرة بمدينة أبها، وأثناء قيام أحد الطلاب الخريجين من الصف الثالث المتوسط بالذهاب لتقديم أوراقه ليتسنى له القبول في الصف الأول الثانوي، تلفظ الوكيل على الطالب بألفاظ تجرّد فيها من تربويته ومكانته التعليمية والإدارية.

وتحدث أحد الطلاب إلى “المواطن” ساردًا قصته الغريبة، وأكد أنه بعد حضوره إلى الثانوية تم تأخيره لأكثر من ساعتين في مشهد مستغرب عن ماهية هذا التأخير، وبعد دخوله للوكيل لسؤاله عن هذا التأخير بادره بالقول: “أنت وجهك ليس وجهًا لهذا المكان، اذهب إلى أي مدرسة أخرى”، بدون أي مبرر لهذه الألفاظ.

وأضاف: “لم يتوقف هذا العنف اللفظي على هذا الحد، بل واصل الوكيل استجوابي؛ حيث سألني عن أخي الكبير وبعد إجابته، قال لي وبصوت عالٍ: اذهب معه لماذا تأتي لنا هنا؟!”.

واختتم حديثه، بقوله: “أنا أحفظ القرآن كاملًا ومؤذن الحي الذي أسكنه، فمن خول لهذا الوكيل التصرف هكذا؟! وهل يليق بمربٍّ نراه قدوةً لنا مثل هذه التصرفات؟!”.

وتعجب بقوله: “إذا كانت هذه الألفاظ تصدر منه في أثناء التسجيل فماذا ننتظر أن يحدث بعد بداية العام الدراسي ويأتي ضغط العمل الحقيقي؟!”.