تحقيق #عاجل في حفلة “مصالحة” زوج لزوجته المعلمة داخل مدرسة بالجوف

المواطن - متعب النماصي - الجوف

انتشر مقطع فيديو وصور من داخل إحدى غرف المعلمات التابعة لإحدى مدارس قطاع صوير التابع لتعليم منطقة الجوف، تظهر أحد الأشخاص ويعتقد أنه زوج إحدى المعلمات، بعدما حصل خلاف بينه وبين زوجته وهي معلمة بنفس المدرسة يكتب عبارات غرامية وأناشيد وينثر الأموال على الأرض داخل المدرسة، مما تسبب في موجة من الجدل والاستياء بين الجميع.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف الأستاذ عبدالعزيز بن سعود النبط لـ”المواطن” أن الإدارة فتحت تحقيقاً بعد انتشار مقطع فيديو يصور كتابات وعبارات غرامية وأناشيد ومبالغ نقدية وهدايا عينية وضعها زوج إحدى المعلمات في غرفة المعلمات بمدرسة للبنات تابعة لمكتب التعليم بصوير، بهدف التصالح مع زوجته المعلمة التي تعمل في المدرسة، مشيراً إلى أن الإدارة ترفض استغلال المنشآت التعليمية لتحقيق مصالح شخصية.

وأراد الزوج أن يقدم لها اعتذاراً بطريقته وهو وضع الورود والكوش ورمي مبالغ مالية وكتابة لوحات بعبارات غرامية وعقود من الذهب وربط مبالغ مالية بالورود وتحرير شيك بمبلغ مالي وعمل حلويات بأشكال كبيرة جداً لكي تقتنع زوجته بسبب رفضها المصالحة.

هذا وبعد انتشار المقطع طالب عدد من المواطنين بمعاقبة المتسبب في السماح له بدخول صرح تعليمي وترتيب هذا الحفل، حيث كان الترتيب خارج وقت الدوام، مؤكدين أن هذا صرح تعليمي وليس مكاناً لحل المشكلات الشخصية بين زوج وزوجته.

هذا وقد ذكر أحد المواطنين أن المدرسة تعلم البنات عدم الإسراف والبذخ والغراميات وما حصل يخالف كل ما تسعى المدرسة لترسيخه في عقول الطالبات، ولو كان خارج المدرسة لقلنا إنه أمر شخصي وهو حر في ذلك، أما داخل صرح تعليمي للبنات فهذا مرفوض!!



