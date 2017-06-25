ابن لبدة يعايد مرضى مستشفى أبو عريش العام بالورود و”الوعود”

المواطن - نايف عقيلي - جازان

عايد محافظ أبو عريش، محمد بن ناصر بن لبدة، صباح اليوم الأحد، المرضى المنومين بمستشفى أبو عريش العام وتقديم باقات من الورود والهدايا لهم.

وكان في استقباله مدير المستشفى الدكتور ياسر الشريف ونائبه عادل صديق والمدير الطبي الدكتور عبدالله عريبي ورؤساء الأقسام الطبية والفنية والإدارية.

وقدم من خلالها التهاني والتبريكات لهم بعيد الفطر المبارك، متمنيًا لهم الشفاء العاجل، كما حث جميع العاملين بالمستشفى على تقديم المزيد من الجهود وتقديم أفضل الخدمات الصحية للمرضى وللمرافقين بدءًا من استقبال المريض حتى مغادرته.

وبعد ذلك استعرض مدير المستشفى، الدكتور ياسر الشريف، الجهود الكبيرة التي يقوم بها جميع العاملين، حيث أكد: “يستقبل المستشفى وبشكل يومي أكثر من 600 حالة، وأن تلك الأعداد الكبيرة تطلبت منا وضع خطط تطويرية، وقد بدأنا في التنفيذ والتي شملت الطوارئ بكافة أقسامه والعناية المركزة وجراحة اليوم الواحد والعمليات وغيرها”.

ووعد بقوله: “سيشهد المستشفى نقلة نوعية تلبي تطلعات المرضى والمراجعين”، فيما ثمن المرضى والمرافقون هذه البادرة واللفتة الإنسانية غير المستغربة، وتمنوا مشاركة فرحة العيد مع ذويهم.