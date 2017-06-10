“الثقفي” إلى المرتبة العاشرة بفرع جامعة الشمالية برفحاء

المواطن - شريف النشمي - رفحاء

صدر قرار مدير جامعة الحدود الشمالية، الدكتور سعيد بن عمر آل عمر، بترقية محمد بن علي الثقفي، مدير الشؤون الإدارية والمالية بفرع الجامعة في رفحاء، إلى المرتبة العاشرة.

وتقدم “الثقفي” بالشكر لمدير الجامعة على هذه الثقة الغالية التي أولاها إياه، مؤكدًا أن هذه الترقية ستكون دافعًا له لبذل مزيد من الجهد والعطاء لخدمة الوطن والمواطنين.

وسأل المولى عز وجل أن يعينه على حمل الأمانة وأداء الرسالة على الوجه الأكمل، وأن يحفظ هذه البلاد ويديم عزّها ومجدها تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وولي ولي العهد.