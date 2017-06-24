الدويش بعد زيادة الأجانب: السماسرة عيدهم عيدان

المواطن ـ محمد سلام

أكد الناقد الرياضي محمد الدويش أن زيادة عدد اللاعبين الأجانب في دوري المحترفين لن يصنع وحده منافسة قوية، موضحًا أن تجربة بعض الجيران هي أكبر برهان على ذلك، وأن العبرة بالكيف وليس بالكم.

وغرد الدويش من خلال حسابه الشخصي على موقع تويتر: “واهمٌ من يعتقد أنّه سيصنع منافسةً قويةً باللاعبين الأجانب فقط.. تجربة بعض الجيران أكبر برهان.. رغم وجود عالميين دوريهم لا يتابعه غيرهم!”.

وتابع: “أربعة لاعبين غير سعوديين لم يرفعوا مستوى الدوري السعودي فهل سيرفعه ستة؟! العبرة بالكيف لا بالكم.. السماسرة عيدهم عيدان!”.

وكان رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عادل عزت، قد أكد أن قرار زيادة عدد لاعبي المحترفين الأجانب في دوري جميل للمحترفين يهدف لخفض أجور اللاعبين السعوديين وتطوير المستوى الفني في المستطيل الأخضر.

تصريحات عادل عزت جاءت من خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في قاعة المؤتمرات بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، حيث تم الإعلان من خلاله عن زيادة عدد لاعبي المحترفين الأجانب في دوري جميل للمحترفين، بالإضافة إلى تخفيض سقف الرواتب الشهرية للاعبين إلى 150 ألف ريال.