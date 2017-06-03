الزعاق: اليوم أول مربعانية القيظ.. مرحلة الحر اللاهب وموسم طباخ العنب والتين

المواطن - شريف النشمي - الرياض

أوضح الباحث الفلكي الدكتور خالد بن صالح الزعاق أن اليوم السبت يصادف أول مربعانية القيظ وتسمّى المربعانية أو الأربعينية باللهجة الدارجة لأن مدتها 40 يوماً ولها من الأنواء ثلاثة وهي الثريا والدبران والهقعة.

وأضاف أن المربعانية اثنتان “مربعانية القيظ”، و”مربعانية الشتاء”، فـ”مربعانية القيظ” تبدأ بطلوع نوء الثريا وتستمر لثلاثة أنواء الثرياء والدبران والهقعة وكل نوء ثلاثة عشر يوماً، أما “مربعانية الشتاء”، فتبدأ بنوء الإكليل في ثالث ديسمبر ولها من الأنواء الإكليل والقلب والشولة.

وتابع ومع دخول موسم المربعانية ينتهي الموسم الطبيعي لنزول الأمطار على جل مناطق السعودية ما عدا المنطقة الجنوبية والشريط الممتد من الطائف حتى عسير.

وأردف أن هذه هي فترة الانتقال من مرحلة “الحر الناعم” إلى مرحلة “الحر اللاهب” , وفيها تصل الشمس إلى أعلى ميل لها شمالاً فيبلغ النهار طوله والليل قصره.

وأشار إلى أن هذه الحالة تسمى عند العامة بموسم طباخ العنب والتين حيث يبدأ العنب بالاستواء وكذلك التين إذ إن درجة الحرارة ترتفع بشدة لكتمة الجو بسبب تخلق السحب الكاتمة مما يبعث في النفوس السأم والملل،

وفي منتصف “مربعانية القيظ”، ينعدم الظل وتتعامد أشعة الشمس.

وتابع أنه بدخول موسم مربعانية القيظ يكون فصل الصيف الحار قد دخل فعلاً ويتزامن مع مشاهد نجمة الثريا مع الصفرة قبيل شروق الشمس في الجهة الشرقية ويتمثل دخولها بهبوب ريح شمالية غربية مشوبة بالسموم غير رتيبة في أول موسمها مع كثرة الزوابع الترابية، ثم تمتاز بالرتابة حيث تهب الرياح مع طلوع الشمس ويشتد عصفها بالتدريج مع اشتداد الحرارة ثم تهدأ مع غياب الشمس ويترسب الغبار على الأشياء.

وأوضح في أول المربعانية تستورد المسطحات المائية في البحار الحرارة من الشمس وتخزنها وفي نهايتها تبدأ تصدر الرطوبة في الأجواء.

وختم بقوله “في أول المربعانية تكون باكستان وسلطنة عمان هي الأحر حرارة عالمياً وفي نهايتها تكون العراق والكويت والسعودية هي الأحر عالمياً”.