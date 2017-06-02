الزميل آل هطلاء وكيلاً لمدرسه عبدالله بن زيد في خميس مشيط

المواطن ـ سعيد مشهور ـ خميس مشيط:

تم ترشيح الزميل سعيد عبدالله آل هطلاء، مدير تحرير “المواطن” بالمنطقة الجنوبية، وكيلاً لمدرسة عبدالله بن زيد الابتدائية، بحي الواحة، في خميس مشيط.

يذكر أنَّ آل هطلاء قد قضى ٢٥ عامًا معلمًا لمادة العلوم، حيث بدأ خدمته بالمنطقة الشرقية عام ١٤١٤هـ، ثم انتقل إلى منطقة عسير منذ عام ١٤١٥هـ، وعمل معلمًا في عدد من المدارس، حتى تم ترشيحه للوكالة اعتبارًا من العام الدراسي المقبل.

ويتمتع آل هطلاء بشخصية قيادية متميزة، ومشهود له بالكفاءة والإخلاص في العمل.

“المواطن” تهنئ الزميل آل هطلاء بهذه الثقة، وتتمنى له التوفيق والسداد.