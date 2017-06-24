“المواطن” ترصد ارتفاع أسعار صوالين الحلاقة وغسيل الملابس بمكة

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_مكة:

عبّر عدد من المواطنين عن استيائهم من استغلال بعض محلات الحلاقة وغسيل الملابس والسيارات عيد الفطر المبارك وقيامهم بزيادة أسعار الخدمات المقدمة منهم بنسبة من 80 إلى 100%، معتبرين ذلك ابتزازاً مقنّعاً في ظل غياب دور الجهات الرقابية، التي طالبوها بإحكام الرقابة لعودة الأسعار إلى ما كانت عليه قبل زحمة أيام عيد الفطر.

“المواطن” رصدت التجاوزات في الأسعار على لسان بعض المواطنين في مكة المكرمة.

يقول المواطن طلال الحربي: “قام العاملون بالمغاسل برفع قيمة غسيل وكي الثوب من ٣ ريالات للضعف، والبعض منهم للضعفين في ظل ابتعاد الجهات المعنية عن متابعتهم وإعطائهم فرصة لاستغلال أيام العيد، مشيراً إلى أهمية أن توحِّد جميع المغاسل السعر؛ حتى يعرف المواطن السعر الصحيح والمناسب.

وأوضح أن الصوالين وبعض المغاسل تستغل المواطنين في ظلّ غياب الرقابة من أمانة مكة ووزارة التجارة.

وقال المواطن “خالد عبدالله ” للأسف أصبح المواطن مُستغلاً في جميع المواسم، مشيراً إلى أن ضعف الرقابة الميدانية من الجهات المختصة كان أحد الأسباب في طمع أصحاب بعض المحلات وتلاعبهم بالأسعار، حيث وصل بعضها أضعافاً مضاعفة، وطالب المسؤولين باستشعار الأمانة التي أوكلت إليهم وأداء عملهم بمتابعة المحلات المخالفة وإيقاع أقصى العقوبة.

الجدير بالذكر أن أمانة العاصمة المقدسة أطلقت حملةً تفتيشية مكثفة علی صوالين الحلاقة ومغاسل الملابس خلال هذه الفترة ومع اقتراب عيد الفطر، للتأكد من سلامتها ومطابقتها لاشتراطات الصحية.

بدوره أفاد منصور بن سعيد بالبيد، مدير عام صحة البيئة، بأن الحملة ستستمر في الأيام المقبلة وخلال أيام العيد وعلى مدار اليوم في الفترتين الصباحية والمسائية، إذ تم تشكيل عدد من الفرق الميدانية وبالتعاون مع البلديات الفرعية لمتابعة هذه المحلات في جميع أحياء مكة المكرمة، منوهاً بأهمية موضوع الرقابة الصحية على صوالين الحلاقة كونها تتعلق بجانب مهم في الإصحاح البيئي، ولكثرة الملاحظات الصحية.

وأشار إلى أن بعض صوالين الحلاقة يوجد فيها ممارسات غير صحية ونظامية، تتسبب في نقل بعض الأمراض المعدية عن طريق أدوات الحلاقة ذات الاستخدام المتعدد أو عن طريق العمال غير الحاصلين على شهادات صحية، حيث تهدف هذه الحملة إلى تكثيف الجهود الرقابية بهدف المحافظة على سلامة هذه المحلات وصوالين الحلاقة ولضمان تقديم خدمة صحية آمنة في هذا المجال.

وشدد مدير عام صحة البيئة على أنه سيتم التركيز علی بعض الملاحظات التشغيلية الهامّة، مثل الشهادات الصحية والنظافة العامة للموقع ونظافة العامل الشخصية ومراقبة الأجهزة المستخدمة والكريمات والأمواس متعددة الاستخدام، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المحلات المخالفة مع استبعاد العمّال الذين لا يحملون شهادات صحية ومنعهم من مزاولة العمل، والتأكد من وضع قائمة الأسعار في مكان بارز وغيرها.