“المواطن” تكشف حقيقة قتل مواطن لآخر عند إشارة كيلو 14 في جدة

المواطن ـ وليد الفهمي

كشفت مصادر “المواطن“، حقيقة ما تردد عبر عدد من وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، في شأن إقدام مواطن على قتل آخر مساء أمس الخميس، في جدة.

وأوضحت المصادر أنَّ “الوفاة بسبب حادث مروري، وليس حادثة قتل كما أشيع”، مشيرة إلى أنَّه “استلمت الجهات الأمنية ملف التحقيق، وتم توقيف قائد المركبة المتسببة بالحادث، حتى الانتهاء من التحقيق”.

وبيّنت المصادر، أنَّ الحادث المروري وقع قبل ما يقارب 4 أيام، جنوب جدة، وتحديدًا عند إشارة كيلو 14.

يذكر أنّ عددا كبيرا من المغردين ومستخدمي تطبيق “واتس آب” تداولوا مقطع فيديو يظهر أحد الأشخاص وقد فارق الحياة، فيما دعا عدد كبير من المستخدمين إلى ضرورة احترام الآخرين، وعدم تصوير الموتى، احترامًا لهم وتقديرًا لذويهم.