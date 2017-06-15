“المواطن” سبق وحذرت من “شباب البومب” قبل ثلاث سنوات

المواطن - الرياض

جاء تهديد وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد بإيقاف مسلسل ”شباب البومب”، في حال لم يتم حذف المشاهد غير اللائقة، ليلامس تحذيراً أطلقته صحيفة “المواطن” قبل ثلاث سنوات حول خطورة المسلسل وضرره على النشء والمراهقين.

وأشار العواد في بيان للقناة إلى أن المسلسل سيكون عرضة للإيقاف الكلي في حال عدم الالتزام وحذف المشاهد السيئة وغير اللائقة، والأخذ بالملاحظات الأخرى التي وردت في خطابه الموجه إلى القناة.

يذكر أن المسلسل تسبب في موجة من الانتقادات الحادة، بسبب العبارات والألفاظ والمشاهد غير اللائقة لا سيما في شهر رمضان.

وجاء تفاعل وزير الثقافة والإعلام مع حالة الغضب التي انتابت المشاهدين حاسمًا، خاصة مع كمية البذاءات والإسفافات التي ارتبطت بالمسلسل منذ عرضه الأول قبل ست سنوات والتي باتت تتزايد سنويًا بشكل واضح، وهو ما أثر كثيرًا على فئة صغار السن والمراهقين من خلال محاولة تقليد ومحاكاة الممثلين الذين يظهرون بالمسلسل.

يذكر أن صحيفة “المواطن” الإلكترونية سبق وأن حذرت من المسلسل قبل حوالي ثلاث سنوات من خلال تقرير نُشر بتاريخ 28 / 12 /2014 ، وجاء تحت عنوان “كيف يمكن أن تصبح درباويًا خلال خمس دقائق ؟!”