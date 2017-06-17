2017-06-17 m3amer الرئيسيةاخبار رئيسية بأمر الملك .. إحالة الفريق اول عثمان المحرج للتقاعد .. وترقية الهلال لرتبة فريق وتعيينه مديراً للأمن العام بأمر الملك .. إحالة الفريق اول عثمان المحرج للتقاعد .. وترقية الهلال لرتبة فريق وتعيينه مديراً للأمن العام 2017/06/17 الساعة 5:16 صباحًا - فياخبار رئيسية, حصاد اليوم 4755 4 طباعة المواطن - واس صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – بإنهاء خدمات الفريق أول عثمان المحرج مدير الأمن العام بإحالته للتقاعد . وترقية اللواء سعود الهلال إلى رتبة فريق وتعيينه مديراً للأمن العام . "> المزيد من الاخبار المتعلقة : تيوب المواطن شاهد.. حلزون عملاق يلتهم دودة حية شاهد.. رجل يحاول ركوب نعامة عملاقة فأسقطته أرضاً شاهد.. لحظة سرقة صندوق تبرعات مثبت بالشارع بالفيديو.. رجلان يكسران فك عامل بمحل فاكهة شاهد.. العناية الإلهية تنقذ شخصًا من الموت في حادث تصادم غريب! الرياضة العالمية لابورتا يفتح النار على إدارة برشلونة حارس تشيلسي يرفض عرض التجديد اجتماع حاسم بين ريال مدريد ورونالدو.. وهؤلاء مرشحون لخلافته في حالة الرحيل! سبورتينغ لشبونة عن رونالدو: الإبن البار يعود إلى بيته انسحاب الأهلي المصري من بطولة كأس العالم للأندية في قطر فيسبوك