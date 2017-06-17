بأمر الملك .. إحالة الفريق اول عثمان المحرج للتقاعد .. وترقية الهلال لرتبة فريق وتعيينه مديراً للأمن العام

بأمر الملك .. إحالة الفريق اول عثمان المحرج للتقاعد .. وترقية الهلال لرتبة فريق وتعيينه مديراً للأمن العام

2017/06/17
الساعة 5:16 صباحًا
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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المواطن - واس

صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – بإنهاء خدمات الفريق أول عثمان المحرج مدير الأمن العام بإحالته للتقاعد . وترقية اللواء سعود الهلال إلى رتبة فريق وتعيينه مديراً للأمن العام .



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