بأمر الملك .. إحالة الفريق اول عثمان المحرج للتقاعد .. وترقية الهلال لرتبة فريق وتعيينه مديراً للأمن العام

المواطن - واس

صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – بإنهاء خدمات الفريق أول عثمان المحرج مدير الأمن العام بإحالته للتقاعد . وترقية اللواء سعود الهلال إلى رتبة فريق وتعيينه مديراً للأمن العام .