بعد تقديم مؤسسة النقد صرف راتب رمضان.. مغردون: الترشيد هو الحل

المواطن _ وليد الفهمي _ جدة:

أبدى عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل ارتياحهم حيال قرار مؤسسة النقد العربي السعودي الخاص بتقديم موعد صرف راتب الجوزاء إلى 24 رمضان، وذلك حتى يتمكنوا من شراء مستلزمات العيد، بعد أن كان من المقرر له أن يصرف في الثاني من شهر شوال القادم.

وطالب المغردون بترشيد النفقات وتخطيط الإنفاق خلال هذه المدة والعمل على جدولة المصروفات طوال الفترة التي تفصل راتب هذا الشهر عن الراتب التالي.

ونتيجة لهذا التقديم سيتم صرف راتب العيد لهذا العام بشكل مختلف كلياً عن ما سبق صرفه للسنوات الماضية، حيث سيكون هناك فارق حوالي 40 يوماً بينه وبين راتب العيد، حيث من المقرر أن يصرف في 4-11-1438هــ ولن يتم إيداع أي راتب خلال هذه المدة.

وجرت العادة السنوية أن تصرف رواتب موظفي الدولة في 20 من شهر رمضان لكل عام، إلا أن صرف الرواتب وفق الأبراج الفلكية الشمسية قد أدى إلى حدوث تغيير في موعد الصرف.

وطبقا لنظام الأبرج الشمسية يتم صرف الرواتب في اليوم الرابع من كل برج شمسي هجري، حيث كان شهر رمضان سيمر من دون صرف أي رواتب وهو ما تم تعديله في قرار مؤسسة النقد.