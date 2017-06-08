بوتين لن يستقبل وزير خارجية قطر عند زيارته موسكو

المواطن - وكالات

قال المتحدث باسم الكرملين، اليوم الخميس، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا ينوي مقابلة وزير خارجية قطر محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، عند زيارته للعاصمة الروسية موسكو، بحسب ما نقلت عنه وكالات الأنبار الروسية.

يأتي ذلك فيما نقلت وكالات روسية عن مصدر بالخارجية الروسية قوله إن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سيجري محادثات مع وزير خارجية قطر لدى زيارته موسكو، المرتقبة في 10 يونيو الحالي.

وكانت كل من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد أعلنوا قطع العلاقات مع قطر بجميع أشكالها بسبب احتضانها للعناصر المتطرفة وعلاقتها المشبوهة بإيران.

وأعلنت فيما بعد اليمن وليبيا وجزر الجمر وجزر المالديف وموريشيوس الانضمام للمقاطعة تضامنا مع المملكة ورفضا لممارسات الدوحة.