تمبكتي مطلوب في الأهلي.. وجماهير الاتحاد تُحذر!

المواطن ـ محمد سلام

أفادت مصادر مقربة من البيت الاتحادي، أن لاعب الفريق معتز تمبكتي دخل ضمن اهتمامات ناديي الأهلي والتعاون للحصول على خدماته خلال الموسم المقبل، وذلك بعد أن دخل تمبكتي الفترة الحرة من عقده التي تتيح له التوقيع لأي فريق دون الرجوع لنادي الاتحاد.

وحذرت الجماهير الاتحادية عبر مواقع التواصل الاجتماعي من رحيل اللاعب، مؤكدة أن تمبكتي صاحب مستوى مميز، وهام لخط وسط النادي الجداوي، وأن رحيله للغريم التقليدي النادي الأهلي سيكون ضربة قوية للفريق.

وكان الإعلامي المقرب من الاتحاد، ناصر الطميحي، قد وجه تحذيرًا من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال فيه: “منصور البلوي، أنمار الحائلي، حاتم باعشن إذا تهمكم مصلحة الاتحاد أسرعوا واقطعوا الطريق على النادي الأهلي بإبقاء اللاعب معتز تمبكتي اتحاديًّا”.

هذا ويجد تمبكتي تجاهلًا من إدارة الاتحاد رغم ظهوره بمستويات مميزة خلال الفترة التي شارك فيها، وكان أبرزها ما قدمه من تألق في مباراة الاتحاد والأهلي، كمحور ثانٍ وهي الخانة التي المطلوبة في أغلبية الفرق الكبيرة.