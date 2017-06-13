حساب المواطن بين المطالب والتخوفات.. والبرنامج يطمئن: مستمرون كما هو مخطط

المواطن - الرياض

ترقب ممزوج بالتخوف بكثير من الأسئلة التي تؤرق المواطنين، ولما لا ومهندس حساب المواطن ماجد العصيمي قدم استقالته من البرنامج، وهو الوجه الذي ألفوه وتعودوا على أن يبعث لهم بالجديد أولاً بأول، ليتحول اهتمام السعوديين إلى ما سترفعه اللجنة المكلفة بحساب المواطن، آملين في أن يحمل لهم الخير، وأن يتم إقرار البرنامج في أسرع وقت.

وجاءت تعليقات النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، في أغلبها مترقبة الجديد الذي سيتم الإعلان عنه في حساب المواطن، خاصة بعد أن نشر البرنامج عبر موقعه الرسمي على “تويتر” أنه “لا توجد علاقة بين برنامج حساب المواطن والضريبة الانتقائية والمفروضة على منتجات التبغ، ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية”.

مطالب:

وطالب البعض بختم الأسعار من جميع مصانع العبوات الغذائية لكبح طمع التجار، خاصة وأنهم يترقبون دعم الدولة عبر حساب المواطن، وهو الشيء الذي بحسبهم سيبعث لهم رسالة طمأنة أمام ارتفاع الأسعار.

وتعجب آخرون من إقرار الضرائب الانتقائية قبل إقرار حساب المواطن، خاصة وأن أسعار بعض السلع ارتفعت من دون وجود دعم مالي يغطي فارق ارتفاع الأسعار.

وسأل البعض عن دعم حساب المواطن للسلع، ولكن رد خدمة العملاء في حساب المواطن أوضح أن الدعم يشمل الكهرباء والبنزين.

تخوفات:

وأثارت استقالة العصيمي تخوف البعض من عدم استمرار البرنامج، وهو ما نفته الصفحة الرسمية لخدمة العملاء، وأكدت أن حساب المواطن قائم ومستمر كما هو مخطط له.