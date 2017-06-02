سرقات بالجملة تثير الرعب في ختبة وشرطة عسير تلتزم الصمت

المواطن ـ عبدالعزيز الشهري ـ المجاردة:

تذمر عددٌ من أهالي مركز ختبة بمحافظة المجاردة، من تكرار سرقات منازلهم، لاسيّما تلك التي يغيب عنها أصحابها، ما يؤكد أنَّ الجاني يستند إلى قاعدة بيانات دقيقة لتحركات الأهالي، ويعلم خارطة الموقع جيداً.

وتراوحت العمليات منذ قرابة شهر، بين سرقات مالية كبيرة ومجوهرات ثمينة، وإلكترونيات، وفي بعض الحالات تكون مجرد عبث وتكسير وبحث عن المقتنيات الثمينة ثم المغادرة دون سرقة.

وطالب الأهالي، بنقطة تفتيش أمنية في مدخل المركز، أو مخفر أمني لتوفير قدر أكبر من الأمن والأمان للمواطنين في الأحياء المختلفة.

وأكّد ظافر قريش، أحد أبناء المركز، أنه سرق من منزله 22 ألف ريال، وذهب يقدر بقرابة 25 ألف ريال، وقام اللصوص بتخريب ترتيب الآثاث والبيت بالكامل.

من جانبه، أشار حمدان الشهري، إلى أنَّ منزله سرق مرتين العام الجاري، المرة الأولى قبل ستة أو سبعة أشهر، وسرق معه حينها 5 منازل مجاورة، وسُرق في حينها 3 أسطوانات غاز، وجهازي تلفزيون والرسيفرات، وبعض المقتنيات الخاصة، وكانت طريقة السرقة عن طريق دفع المكيف لداخل الغرفة، ومن ثم فتح الباب من الداخل.

وأضاف أنَّ “السرقة الثانية كانت قبل أيام، حيث قام اللصوص بقص الشبك حول نافذة المطبخ، وكسروا فتحة في الشباك الزجاجي، ودخلوا البيت منها، وسرقوا شاشة بلازما 40 بوصة وانصرفوا”.

ولفت الشهري، إلى أنّه كان في الرياض وقت السرقة، وطلب من ابن أخته إبلاغ شرطة المجاردة، فكان ردهم أنه “يجب تلقي البلاغ من صاحب المنزل مع حضوره”، لكنه لم يحضر وأبلغ عمليات عسير التي حضرت وصورت الموقع ولم يتخذوا أي إجراء.

من جانبه، قال أنور أحمد “سُرق منزل والدي أثناء غيابنا، بدفع مكيف إحدى الغرف إلى الداخل وكسر شبك المكيف بقطعة حديدية والدخول عن طريقه، حيث تم تكسير الدواليب الخشبية بما يشبه الفأس (بحسب شكل الكسور)، وكذلك كسرت الأسرّة للبحث عن ما تحتها، ولم يتم سرقة أي شيء من المنزل، وكأنها مجرد عملية تخريب، أو بحث عن نوع معين من المسروقات كالمجوهرات أو الأسلحة”.

وفي سياق متصل، أشار أحمد سالم إلى سرقة أكثر من 10 منازل على مدى 3 أسابيع متواصلة، لافتًا إلى ضرورة تكثيف التواجد الأمني لمواجهة هذه الظاهرة.

“المواطن” عرضت القضية على الناطق الأمني لشرطة عسير الرائد زيد الدباشي منذ 10 أيام، ثم كرر مدير تحرير الصحيفة بالمنطقة الجنوبية الاستفسار منذ 7 أيام، لكنه لم يعقّب على التساؤل حتى ساعة كتابة الخبر.