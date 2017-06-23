شاهد.. شجاعة امرأتين تقتل ضبعًا مفترسًا بعد مهاجمتهما بالعرضيات

المواطن - عبدالله النخالي - العرضيات

تمكنت امرأتان بالعرضيات من قتل أحد الضباع، بعد أن قام بمهاجمتهما فجأة أثناء ممارستهما رياضة المشي صباحًا.

وفي التفاصيل: أن امرأتين إحداهما في العقد الخامس من العمر، والأخرى في العقد الثالث من العمر، خرجتا صباحًا لممارسة رياضة المشي، وعند مشاهدة بعض الحيوانات اتجهتا إليها لتقديم بعض الطعام لها، لكن تم مهاجمتهما فجأة عن طريق ضبع مفترس، إلا أن شجاعة المرأتين مكنتهما من مقاومته وإصابته وإعاقة حركته تمامًا عن طريق سكين كانت بحوزتهما قبل مساعدة أحد الأشخاص كان في منزله بالقرب من موقع الحادث.

وتم نقل المرأتين إلى المستشفى بعد إصابتهما بعدة جروح، حيث تم تنويمهما للاطمئنان على صحتهما، وغادرتا المستشفى وهما بصحة جيدة.

وأشاد العديد بشجاعة المرأتين، وتم تناقل العديد من الصور والمقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي التي تثبت الموقف الشجاع لهما.

يُذكر أن الضبع حيوان مفترس، يخرج للبحث عن طعامه منفردًا أو ضمن مجموعة، وهو من الحيوانات التي تعيش على أكل الجيف وبقايا صيد وفرائس الحيوانات الأخرى، لذا يُعدّ من الحيوانات التي تصيد بمهارة، يتميز بقوة فكَّيْه الهائلة، فتمكنه من سحق العظام بأنيابه، ويصطاد معظم فرائسه بنفسه، رغم ما يعرف عنه من أنه آكل للجيف.