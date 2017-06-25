شاهد هذه الصور للمسجد الحرام بعدسة المصور البستاني

شاهد هذه الصور للمسجد الحرام بعدسة المصور البستاني

2017/06/25
الساعة 8:48 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, المراسلون, حصاد اليوم
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المواطن _ وليد الفهمي _ تصوير _ محمد البستاني

تنقل “المواطن ” للقراء الكرام والعالم صورا  وثقتها عدسة هاوي التصوير “محمد البستاني ”، وتنشر لاول مرة  تظهر جمال بيت الله الحرام التقطت خلال الشهر الفضيل  وتظهر أيضا ساعة مكة  .

 



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