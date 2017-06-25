2017-06-25 مراسل المواطن الرئيسيةالسعودية اليوم شاهد هذه الصور للمسجد الحرام بعدسة المصور البستاني شاهد هذه الصور للمسجد الحرام بعدسة المصور البستاني 2017/06/25 الساعة 8:48 صباحًا - فيالسعودية اليوم, المراسلون, حصاد اليوم 2830 1 طباعة المواطن _ وليد الفهمي _ تصوير _ محمد البستاني تنقل “المواطن ” للقراء الكرام والعالم صورا وثقتها عدسة هاوي التصوير “محمد البستاني ”، وتنشر لاول مرة تظهر جمال بيت الله الحرام التقطت خلال الشهر الفضيل وتظهر أيضا ساعة مكة . "> المزيد من الاخبار المتعلقة : تيوب المواطن شاهد.. شجار بين زوجين يتسبب في انقلاب حافلة ركاب! بالفيديو.. سقوط طفل وأمه من لعبة أفعوانية في الملاهي فيديو مستهجن.. مهايط يطلب من طفل لمس أسلاك الكهرباء مقابل ساندوتش فيديو صادم.. سقوط أم وطفلها من ارتفاع شاهق في الملاهي شاهد.. صفعها داخل حافلة في نهار رمضان لهذا السبب! الرياضة العالمية لاعب ريال مدريد السابق يُعلن اعتزال كرة القدم أغويرو على رادار باريس سان جيرمان بالفيديو.. البرتغال والمكسيك إلى نصف نهائي كأس القارات محمد صلاح للاعب ليفربول: أقدر تمامًا ما فعلته معي محامي رونالدو: أتفهم استياء اللاعب.. ولكن يجب الانتظار فيسبوك