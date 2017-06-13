أول تعليق لمهندس حساب المواطن ماجد العصيمي بعد استقالته من البرنامج

المواطن - شريف النشمي - الرياض

أكد المهندس ماجد العصيمي، المشرف على برنامج حساب المواطن سابقًا، في أول تصريح له بعد استقالته من البرنامج، أنه فخور بفريق حساب المواطن وإنجازاته المتحققة خلال الفترة الماضية.

وكتب العصيمي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “‏فخور جدًّا بفريق عمل حساب المواطن وإنجازاته المتحققة خلال الفترة الماضية، ونحن جميعًا مع هذا الفريق المتميز لمواصلة نجاحاتهم”.

وأضاف: “المتابعة الدائمة من سمو ولي ولي العهد وأصحاب المعالي باللجنة المشرفة على البرنامج ووزير العمل أوجدت كوكبة من المبدعين ضمن إطار مؤسسي متكامل”.

الجدير بالذكر أن المهندس ماجد العصيمي يُعد أحد أهم الشخصيات التي برزت عند إعلان برنامج حساب المواطن، وشارك بحوارات كثيرة لشرح البرنامج حتى تم رفع سياسات وآليات البرنامج للمقام السامي في شهر مايو الماضي.