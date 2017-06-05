الفيفا يتواصل مع قطر بشأن مونديال 2022

المواطن - الرياض

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه سوف يتواصل مع قطر بشأن استضافة الدوحة لمونديال 2022، على خلفية قطع العلاقات مع قطر.

ولم يصدر عن الفيفا أي تعليق على قرار قطع العلاقات حتى الآن إلا أنه أوضح أنه على “اتصال مستمر” باللجنة المنظمة.

وشكل قطع العلاقات مع قطر أزمة كبيرة لملف مونديال 2022 حيث قررت المملكة إغلاق حدودها البرية مع قطر وهي المنفذ البري الوحيد الذي كانت تعتمد عليه الدوحة في استيراد المعدات والأدوات اللازمة لاستكمال تجهيزات استضافة البطولة.

إلى ذلك أكدت مصادر مطلعة أن استضافة قطر للنسخة 23 من كأس الخليج العربي لكرة القدم المقرر إقامتها في الدوحة ديسمبر المقبل قد تتأجل أو تنقل لدولة أخرى.

وكانت السعودية ومصر والإمارات والبحرين واليمن وليبيا والمالديف قد قطعت علاقاتها مع قطر اليوم الاثنين، بسبب دعم الدوحة للإرهاب، في أقوى صفعة تلقتها الدوحة منذ عقود ردًا على مواقفها السياسية المراهقة.