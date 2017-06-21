مستشار بالديوان الملكي : سيعوّض الجميع عن المبالغ التي أوقفت عليهم ‏

المواطن ـ سعيد آل هطلاء ـ عسير:

‏كشف المستشار بالديوان الملكي والمشرف العام على مركز الدراسات والشؤون الإعلامية الأستاذ سعود بن عبدالله القحطاني، أنَّ قرار إعادة البدلات والمكافآت المقصود بها عودتها بأثر رجعي.

وأوضح القحطاني، عبر حسابه على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، أنّه بالتالي سيعوض الجميع عن المبالغ التي أوقفت عليهم.

ومن جهة أخرى، شهد خبر الأمر الملكي الكريم، ترحيبًا كبيرًا من طرف جميع موظفي الدولة، مدنيين وعسكريين، سائلين المولى أن يديم الأمن والأمان على بلادنا الحبيبة، ومبايعين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره.