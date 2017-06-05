قطع العلاقات مع قطر يهدد بتأجيل خليجي 23

المواطن - الرياض

أكدت مصادر صحافية أن بطولة كأس الخليج العربي المقرر إقامتها في قطر ديسمبر المقبل، خليجي 23، قد تتأجل نتيجة قرار السعودية والإمارات والبحرين إضافة إلى مصر، قطع العلاقات مع الدوحة.

البطولة التي كان من المقرر لها أن تقام في الكويت أصلًا قد يتم نقلها إلى بلد ثالث، أو يتم تأجيل إطلاق هذه النسخة لحين عودة العلاقات بين الدول الخليجية الثلاث ودولة قطر.

وتسبب قطع العلاقات مع قطر في إحداث العديد من الأزمات خاصة فيما يتعلق بقطاع النقل الجوي والبري بعد أن أغلقت المملكة حدودها البرية مع قطر وهي المنفذ البري الوحيد الذي تمتلكه قطر، حيث تحيط بها المياه من كل جانب عدا الحدود مع المملكة.