مصادر “المواطن”: إيقاف استقبال قضايا التنفيذ في القروض أو تقسيط الأجهزة

المواطن - وليد الفهمي - جدة

أوقفت وزارة العدل استقبال قضايا التنفيذ في القروض أو تقسيط الأجهزة الإلكترونية لمن لا يمتلك ترخيص مزاولة نشاط ببيع الأجهزة الكهربائية أو تقديم القروض الشخصية.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها “المواطن“، فقد أصدر وزير العدل توجيهات بعدم استقبال أي طلبات تنفيذ بالمحاكم القضائية لأي شخص ما لم يحمل ترخيص بمزاولة الأنشطة السابقة.

جاء ذلك بعد رصد تقديم عددٍ من الأشخاص مطالبات برفع قضايا تنفيذية ضد من قاموا بتمويلهم ولم يقوموا بسداد المبالغ التي اقترضوها، حيث أكد التوجيه بعدم استقبال أي شكاوى إلا بعد الحصول على الترخيص من قبل مؤسسة النقد العربية السعودية.