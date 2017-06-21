من جازان .. اللواء اليحيى: 475 ألف مخالف استفادوا من حملة وطن بلا مخالف ولا مهلة إضافية

المواطن - عمر عريبي - جازان

أكد مدير عام الجوازات، اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، أنه لن يتم تمديد المهلة الممنوحة للمخالفين ضمن حملة وطن بلا مخالف التي بدأت مطلع رجب الماضي ولمدة 90 يومًا، لافتا إلى أن عدد المصححين لأوضاعهم بلغ 475 ألف مخالف.

وأوضح اللواء اليحيى أن العقوبات تختلف باختلاف المخالفة، وقد تصل إلى 100 ألف والسجن سنتين، مشيدًا بجهود العنصر النسائي في الجوازات، ومؤكدًا أنه لن يتم الاكتفاء بعملهن بالمطابقة والتعريف فقط، بل سيكون دورهن إنهاء كافة الإجراءات النظامية اللازمة للمواطنات والمقيمات. جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية التي قام بها اليحيى لجوازات منطقة جازان مساء أمس الثلاثاء، وكان في استقباله بمطار الملك عبدالله الدولي رئيس اللجنة الأمنية ومدير شرطة منطقة جازان اللواء ناصر القحطاني ومدير جوازات منطقة جازان العميد محمد عبدالله البطاح وعدد من مسؤولي مطار الملك عبدالله الدولي بجازان وعدد من قادة جوازات المنطقة.

الارتقاء بالخدمات: وانتقل اليحيى لإدارة جوازات المطار، حيث بدأ زيارته الميدانية بجولة في ساحات القدوم والمغادرة والكبائن والصالات، وحرصًا منه على راحة المسافرين التقى بمجموعة من المغادرين عبر المطار ليعبر كل واحد منهم عن آرائه وملاحظاته، سواء كانت سلبية أم إيجابية، موجهًا مديري الإدارات المعنية بإعطاء كل ملاحظة أهميتها للارتقاء بخدمات الجوازات لبلوغ المستويات المطلوبة، ثم ناقش مع منسوبي جوازات المطار العديد من الموضوعات التي تخص إجراءات العمل والعوائق التي تواجههم، وحث الجميع على بذل قصارى جهدهم لتقديم الخدمات المميزة للمسافرين.

مركز الإيواء: ثم توجه إلى مركز الإيواء، حيث اطلع على المراحل التي وصل إليها المشروع والذي يحتوي على عدد من المباني الحكومية والمدنية والعسكرية والمرافق الخدمية، وحث على سرعة إنجاز المركز. بعد ذلك توجه مدير عام الجوازات إلى إدارة الوافدين بالمنطقة للوقوف على حملة (وطن بلا مخالف)، حيث استهل هذه الزيارة بجولة على أقسام الإدارة للاطمئنان على أعمالها والتأكد من سرعة ودقة إنهاء كافة المعاملات دون تأخير وفقًا للتعليمات المنظمة لذلك، ثم التقى بعدد من المراجعين واستمع لملاحظاتهم باهتمام لمعالجة كافة العوائق التي تواجههم، بعد ذلك اجتمع اللواء اليحيى بمنسوبي إدارة الوافدين لمناقشة كافة الجوانب التي تضمن الرقي بالعمل داخل الإدارة، مؤكدًا على الجميع الالتزام بحسن استقبال المراجعين وتذليل كافة الصعوبات لهم.

واختتم مدير عام الجوازات جولته بزيارة لإمارة المنطقة، حيث تشرف بالسلام على صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر عبدالعزيز أمير المنطقة، واستمع إلى توجيهاته الهادفة لتطوير العمل في جميع المنافذ البرية والجوية وإدارات الجوازات بالمنطقة، ثم استعرض اللواء اليحيى ما تقدمه إدارات الجوازات من خدمات مميزة ومراحل تطورها بما يخدم مصلحة المواطن والزائر والمقيم.

بدوره أكد سمو أمير المنطقة على الدور الذي تقوم به الجوازات لمتابعة مخالفي أنظمة الإقامة وأمن الحدود، مشيدًا سموه بالتطورات التقنية التي شهدتها مؤخرًا في كافة المنافذ والمطارات، وهذا من شأنه يساعد المواطن والمقيم في العيش بأمن وأمان، متمنيًا سموه التوفيق لرجال الجوازات لأداء عملهم. وفي تصريح لوسائل الإعلام أكد اللواء اليحيى: أن هذه الزيارة تأتي بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بالقيام بجولات ميدانية، سواء في أوقات الدوام الرسمي أو الأيام العادية والتركيز على أيام الإجازات الرسمية وما نحن فيه بخصوص حملة وطن بلا مخالف، وتعقب المخالفين من مخالفي الإقامة وأمن الحدود والوقوف مع زملائنا، والتأكد من أن الأمور تسير بما هو مخطط له ورفع معنويات الزملاء في الميدان وعن الأعداد الكبيرة المتواجدة المنطقة. وأوضح أنه تم دعم المنطقة بكوادر بشرية وتقنيات متطورة لاستيعاب الأعداد الكبيرة، وأن هذه الحملة الهدف منها الاستفادة من الحملة لمغادرة المخالفين والإعفاء من الغرامة والعقوبات المترتبة على ذلك، مشيدًا بتعاون كافة القطاعات الأمنية بالمنطقة مع الجوازات في استقبال وتنظيم الحملة. وعن إيجاد مبنى حكومي للجوازات قال اليحيى: سيأتي يوم لا نحتاج فيه إلى مبنى، وسيتم خدمة المواطن والمقيم من منزله عبر التقنيات الحديثة، ونطالب من خلال وسائل الإعلام وقنوات التواصل تفعيل الخدمات الإلكترونية ليتم خدمة المواطن والمقيم بكل يسر وسهولة.