نتائج قرعة دوري أبطال آسيا 2017.. الهلال السعودي يصطدم بالعين الإماراتي

المواطن - الرياض

أسفرت قرعة دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا موسم 2016/ 2017، والتي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء، في العاصمة الماليزية كوالالمبور عن مواجهة نارية بين العين الإماراتي والهلال السعودي.

وجاءت قرعة دوري أبطال آسيا 2017 بشكل كامل على النحو التالي:

العين الإماراتي × الهلال السعودي

بيروزي الإيراني × الأهلي السعودي

كاوازاكي فرونتال الياباني × أوراوا ريدز الياباني

شانغهاي إس آي بي جي الصيني × غوانغزهو إيفرغراند الصيني

وستقام مباراتا 1 و2 بين أندية غرب آسيا، في حين تجمع مباراتا ربع النهائي 3 و4 بين أندية شرق آسيا، وبحيث يستضيف الفريق الذي يتم سحب اسمه أولاً مباراة الذهاب.

ووفقاً لنتائج قرعة دوري أبطال آسيا 2017 ستقام مباريات الذهاب بالدور قبل النهائي على أرض الفائز من ربع النهائي 1 وربع النهائي 3، على أن تقام مباراتا الإياب على أرض الفائز من ربع النهائي 2 وربع النهائي 4.