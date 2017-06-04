هنا التفاصيل.. 46 وظيفة إدارية شاغرة للجنسين بهيئة الرقابة والتحقيق

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت هيئة الرقابة والتحقيق عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة في جهازها وعدد من فروعها في كل من “الرياض، والعاصمة المقدسة، والمنطقة الشرقية، وجازان، وتبوك، والباحة، ونجران، والحدود الشمالية، والخرج، والدوادمي، ووادي الدواسر، وينبع، والقنفذة، والطائف، والأحساء، وحفر الباطن، وبيشة”، وفق الوظائف والمؤهلات التالية:

1- مساعد مراقب إداري – (رجال/ عدد 22 وظيفة): بكالوريوس (أنظمة – قانون – إدارة عامة).

2- مساعد مراقب إداري – (نساء/ عدد 17 وظيفة): بكالوريوس (أنظمة – قانون – إدارة عامة).

3- مساعد محقق إداري – (رجال/ عدد 3 وظائف): بكالوريوس (أنظمة).

4- مساعد محقق إداري – (نساء): بكالوريوس (أنظمة).

5- مساعد محقق مالي: بكالوريوس (محاسبة).

6- محقق نظامي مساعد – (وظيفتان): بكالوريوس (أنظمة).

ودعت الهيئة الراغبين ممن تتوفر لديهم شروط شغلها والواردة بنظام وزارة الخدمة المدنية وبالإضافة للمؤهل المطلوب (بكالوريوس) في التخصصات التالية: (الأنظمة – القانون – الإدارة العامة – المحاسبة) وبألا يقل تقديرهم عن (ممتاز)، فبإمكانهم التقدم من خلال الرابط التالي:(هنا) ، خلال الفترة من اليوم الأحد الموافق 1438/9/9هـ وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 1438/9/13هـ .

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