هنا.. موعد صرف راتب شهر رمضان

المواطن - الرياض

يترقب المواطنون والمقيمون في المملكة بشغف موعد صرف راتب رمضان، بعد الأمر الملكي الكريم بتقديم موعد الصرف ليتناسب مع احتياجات الأسر وظروفها قبيل حلول عيد الفطر المبارك.

وأعلنت وزارة المالية عن موعد صرف راتب شهر رمضان 1438، حيث يصرف راتب برج السرطان خلال شهر رمضان الحالي، وفق البيان الصادر عن مؤسسة النقد العربي “سما” والذي يأتي تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، بتقديم صرف راتب الشهر الحالي للتخفيف على المواطنين والاستعداد لشراء متطلبات عيد الفطر المبارك.

وأوضحت وزارة المالية انه ستوجه تعليماتها لمؤسسة النقد العربي، بهدف تعميد المصارف والبنوك كي يتم إيداع الرواتب في حسابات الموظفين في موعد مبكر عن تلك المقرر وفق تقويم الأبراج الشمسية الهجرية المعتمدة لصرف رواتب العاملين داخل المملكة العربية السعودية، وفق موعد صرف راتب شهر رمضان 1438 والذي تقرر صرفه خلال الشهر الحالي بدلاً من موعده المقرر خلال شهر شوال.

وحددت وزارة المالية يوم 23 رمضان 1438 هجريا والذي يوافق يوم 18 من شهر يونيو 2017، كموعد جديد يتم فيه صرف راتب شهر شوال 1438 والمعروف باسم راتب برج السرطان، استجابةً لتوجيهات الملك سلمان الهادفة نحو مساعدة الموظفين على قضاء حوائجهم ومتطلباتهم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك .

ويتم صرف الرواتب حالياً في المملكة بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 551 الذي صدر في تاريخ 1437/12/25 هجرية بصرف رواتب موظفي الدولة كما جاء في المرسوم الملكي الصادر برقم م/6 وتاريخ 1407/4/12 هجرية، وذلك طبقاً للتقويم الشمسي الهجري.