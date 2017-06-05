1000 وظيفة موسمية بمكتب إرشاد الحافلات بالمدينة

المواطن - المدينة المنورة

بدأت الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف في استقبال طلبات التوظيف للعمل بالوظائف الموسمية بمكتب إرشاد الحافلات بالمدينة المنورة خلال موسم الحج للعام 1438هـ.

ويسعى مكتب إرشاد الحافلات بالمدينة المنورة إلى توظيف الكفاءات الوطنية وإيجاد فرص العمل الموسمية التي تؤهل الشباب إلى الدخول لسوق العمل في مجال خدمات ضيوف الرحمن قاصدي الحرمين الشريفين خلال أعمال موسم الحج المقبل، ويستقبل المكتب الراغبين في شغل الوظائف الموسمية خلال موسم الحج منذ وقت مبكر بهدف تهيئة المرشدين العاملين في مكاتب الإرشاد بالمدينتين المقدستين ومحافظة جدة من خلال الدورات التدريبية المكثفة.

وأوضح نائب المدير العام بمكتب إرشاد الحافلات بالمدينة المنورة مروان بن عبدالعزيز خاشقجي أن المشروع يسعى لتوظيف أكثر من 1000 شاب سعودي حرصًا من إدارة المكتب بقيادة المدير العام الأستاذ عبدالله بن حسن سندي، على توطين جميع الوظائف الموسمية بما يتوافق مع توجيهات رئيس الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف الدكتور طلال قطب بالإضافة إلى دعم الشباب وتشجيعهم للانخراط في خدمة ضيوف الرحمن زوار مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم.

وأوضح أن الشباب الذين تتم الموافقة على توظيفهم سيخضعون لدورات تدريبية مكثفة في مهارات التواصل مع الحجاج وإطلاعهم على آليات العمل الميداني لتمكينهم من القيام بمهام عملهم بكفاءة عالية وضمان إيصال الحافلات إلى مقرات سكن الحجيج في المدينة المنورة بأسرع وقت في طمأنينة ينعم بها الحاج، ولفت خاشقجي إلى حصول المرشدين المتميزين على شهادات خبرة عن فترة عملهم ومكافآت مادية مُجزية.

ودعا خاشقجي جميع الراغبين في شغل الوظائف الموسمية إلى تعبئة الاستمارة الالكترونية الخاصة وتقديم مسوغات التوظيف من خلال زيارة فرع مكتب إرشاد الحافلات في شارع قربان وإرفاق صورة الهوية وصور شخصية للمتقدم مبيناً أنه ستتم دراسة جميع طلبات التوظيف من قبل لجنة متخصصة للمفاضلة بين المتقدمين على أساس عدة معايير أهمها الخبرات الوظيفية السابقة ومعرفة جميع الطرق والشوارع الرئيسية بالمدينة المنورة.