8 ملايين ريال مساعدات شهر رمضان لجمعية البر بأبها

المواطن - سعيد ال هطلاء - عسبر

اعتمدت جمعية البر بأبها مبلغ 8499000 ريال لبرامجها الخيرية والاجتماعية خلال شهر رمضان الفضيل لهذا العام 1438هـ ممثلة في المساعدات النقدية والعينية من السلال الغذائية وكسوة العيد والأثاث المنزلي للأسر الفقيرة والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة وأسر السجناء وكذلك إفطار الصائمين بالمساجد وبعض منازل الفقراء المرضى والعجزة وكبار السن مع دعم عدد من الجهات الخيرية والاجتماعية في محافظات ومراكز المنطقة لتتمكن من دعم الأسر الفقيرة بها، وذلك بمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير.

كما تقوم الجمعية بتنفيذ مشروع جمع زكاة الفطر في الموقع الدائم بجوار جامع الملك فهد بالحزام الدائري تمهيدا لتوزيعها على الأسر المحتاجة بأبها وتهامة عسير.

أوضح ذلك الأمين العام للجمعية الشيخ محمد بن سعيد بن فحاس، مؤكداً أن اعتماد سمو أمير منطقة عسير رئيس مجلس إدارة الجمعية -حفظه الله- لهذا الدعم هو أساس نجاح برامج الجمعية لتواصل مهامها تجاه الفقراء والمحتاجين ابتغاء مرضاة الله ورضوانه.